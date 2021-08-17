Eyüsultan'da Nuri Ergin'in yeğeni silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da Karagümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütü lideri Nuri Ergin 'in yeğeni Nejat Ergin 'e silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından vurulan Nejat Ergin hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Olay, Eyüpsultan Pazariçi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütü lideri Nuri Ergin'in yeğeni olduğu öğrenilen Nejat Ergin, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bacağından vuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ergin, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

- İstanbul