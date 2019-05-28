Son Dakika Haberleri: Eyvah beyleri, Copa Del Rey'i kutladı.
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Eyvah beyleri, Copa Del Rey'i kutladı.

2 saat önce

Copa Del Rey adlı otelde daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın. Ayrıca, Barcelona'da 2-1 sobre veya 2 2-1 sobre ile karşılaşacaksınız.

Copa Del Rey adlı otelde daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın. Ayrıca, Barcelona'da 2-1 sobre veya 2 2-1 sobre ile karşılaşacaksınız.
Eyvah beyleri, Copa Del Rey'i kutladı.
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Barcelona, Spor
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