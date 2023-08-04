Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)

Kasıp kavuran Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi sürüyor. Riskli yaş grubundaki kişilere, hastalara ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcaklıklar mega kent İstanbul'da da etkisini artırdı.

TAKSİM'DE TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle Taksim'de termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar şemsiye altında güneşten korunmaya çalışırken, bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

KOYUNLAR GÖLGEYE SIĞINDI

İstanbul Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar, güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı. Koyunlar birbirine sokularak gölgede durmaya çalışmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

"EN BERBAT İKİ GECE"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu yoğun nem olacağı uyarısını yaptı. Ökten yaptığı paylaşımda; ""En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…" sözlerini kullandı.

5 Ağustos 2023 Hava Durumu

6 Ağustos 2023 Hava Durumu

HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hafta ortasından itibaren başlayan sıcaklıklar, hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcaklıkların, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu. Vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında dikkatli olması gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul - Cumartesi 33, Pazar 34

Ankara - Cumartesi 35, Pazar 39

İzmir - Cumartesi 36, Pazar 34

Bursa - Cumartesi 36, Pazar 40

Kocaeli - Cumartesi 39, Pazar 39

Adana - Cumartesi 35, Pazar 35