Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu) - Son Dakika
Üye Girişi

Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)

04.08.2023 18:03

Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı Bahur sıcakları zor anlar yaşatıyor. Kavurucu sıcakların etkisi devam ederken Cuma ve Cumartesi gecesi senenin en nemli iki gecesi olacak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten; "En berbat iki geceye hazır olun." diyerek uyarılarda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıkların hafta başına kadar artış göstermesi bekleniyor.

Kasıp kavuran Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi sürüyor. Riskli yaş grubundaki kişilere, hastalara ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcaklıklar mega kent İstanbul'da da etkisini artırdı.

TAKSİM'DE TERMOMETRELER 40 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ülkemizin güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyreden Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle Taksim'de termometreler 40 dereceyi gösterdi.

Bazı vatandaşlar şemsiye altında güneşten korunmaya çalışırken, bazıları da gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.

KOYUNLAR GÖLGEYE SIĞINDI

İstanbul Alibey Barajı'nda otlayan koyunlar, güneşten korunmak için Mağlova Kemeri gölgesine sığındı. Koyunlar birbirine sokularak gölgede durmaya çalışmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)

"EN BERBAT İKİ GECE"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu yoğun nem olacağı uyarısını yaptı. Ökten yaptığı paylaşımda; ""En berbat 2 geceye hazır olun. Yarın (Cuma) gecesi ve Cumartesi gecesi senenin ve uzun senelerin en nemli iki gecesini geçireceğiz. Nem seviyesi korkunç boyutta. Gökyüzünü geceleyin nem bulutları kaplayacak. Ter su içinde kalacağız…" sözlerini kullandı.

Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
5 Ağustos 2023 Hava Durumu
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
6 Ağustos 2023 Hava Durumu

HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Hafta ortasından itibaren başlayan sıcaklıklar, hafta başına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcaklıkların, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulundu. Vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında dikkatli olması gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

  • İstanbul - Cumartesi 33, Pazar 34
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
  • Ankara - Cumartesi 35, Pazar 39
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
  • İzmir - Cumartesi 36, Pazar 34
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
  • Bursa - Cumartesi 36, Pazar 40
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
  • Adana - Cumartesi 35, Pazar 35
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu)
YORUMLAR
500

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Soğuk Haber, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu) - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçti
18:02 Transferi son anda iptal olmuştu! Samsunspor, Ihattaren'den para meselesi yüzünden vazgeçmiş
17:48 KKTC'de Yıllık Enflasyon Yüzde 72,81, Türkiye'de Yüzde 47,83
17:43 Türkiye ve KKTC arasındaki enflasyon farkı dağlar kadar
17:19 Galatasaray, UEFA'ya Olimpija Ljubljana maçı kadrosunu bildirdi
17:15 Kimler var kimler! Galatasaray'ın Ljubljana maçı kadrosu belli oldu
17:12 Yanlış yumurtalığı alınan kadına küstah cevap: 'Bikini de giymeyiver'
17:10 Yanlış yumurtalığı alınan kadına doktordan küstah cevap: Bikini de giymeyiver
17:05 HSBC, yıl sonu dolar/TL beklentisini yükseltti
17:01 HSBC, 2023 ve 2024 sonu dolar tahminini yükseltti: Rakam 32 liraya kadar çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 18:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Eyyam-ı Bahur gece bile uyutmayacak! Hafta sonu berbat sıcaklara hazır olun (5-6 Ağustos hava durumu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement