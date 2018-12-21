Son Dakika Haberleri: Eyyubi Camisi'nin En Ağır Bölümü Yeni Kültürel Park Alanı'na Taşındı

Eyyubi Camisi'nin En Ağır Bölümü Yeni Kültürel Park Alanı'na Taşındı

3 saat önce

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin dün 352 tekerlekli SPMT aracına yüklenen 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü, Yeni Kültürel Park Alanı'na taşındı.

Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, 4 bin 600 ton ağırlığındaki Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin dün 352 tekerlekli SPMT aracına yüklenen 2 bin 650 ton ağırlığındaki son bölümü, Yeni Kültürel Park Alanı'na taşındı.

Su altında kalacak 3 bin 500 nüfusa sahip Hasankeyf'in, tarihi ve kültürel varlıklarıyla 5,5 kilometre uzaklıktaki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınması için başlatılan çalışma tamamlandı.

Hasankeyf'teki eserler arasında en ağır yapı olan ve 14. yüzyıl sonu 15. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen Eyyubi (Kızlar) Camisi'nin bahçe duvarlarının 6 parça halinde, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) ile geçici koruma alanına taşınmasının ardından, ana gövdenin 2 bin 650 tonluk en ağır ve son bölümü de 352 tekerlekli SPMT aracıyla yeni yerine taşındı.

Özel inşa edilen köprüden geçti

Dicle Nehri üzerine inşa edilen 12 gözlü, 104 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki menfez köprüden geçirilen tarihi caminin yeni yerine taşınma çalışması 6 saat sürdü.

Taşıma işleminin tamamlanmasının ikindi ezanına denk gelmesi üzerine, taşıma işinde görevli işçi yeni yerine taşınan camideki ilk namazı kıldı.

Tarihi caminin, diğer 7 parça ile birleştirme işlemleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: AA

Kızlar Camisi, Hasankeyf, Yeni Kültürel Park Alanı, Kültür Sanat
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