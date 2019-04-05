Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş Göreve Başladı

Eyyübiye Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kuş, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.

Eyyübiye Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Kuş, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı.



Devir teslim törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediyedeki birim amirleri ve personel katıldı. Makamdaki devir teslim töreninde konuşan Kuş, "Eyyübiye halkına bizleri rekor bir oyla seçtikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonra hizmet vakti" dedi. Bugün Eyyübiye Belediyesine geçen Kuş, kalabalık personel tarafından büyük coşku ile karşılandı. Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Kuş, "31 Mart yerel seçimleri geride bıraktık. Çok şükür Eyyübiye halkımız bizleri rekor bir oyla başkan olarak seçti. Bu saatten sonra Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmet zamanı. Seçim atmosferinden bahsetmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül olmazsa olmaz demiştik. Çok şükür gerek Eyyübiyeli kardeşlerimiz gerekse Şanlıurfalı kardeşlerimiz çok büyük bir şekilde teveccüh gösterdiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Bugüne kadar Eyyübiye Belediye Başkanlığı görevinde olan kardeşimize şükranlarımı iletiyorum. Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Bugün bir devir teslim törenindeyiz. Bu devir teslim töreninde Mehmet Ekinci Başkanımız bizleri telefon ile aradı, rahatsızlığından dolayı şehir dışında olduğunu bildirdi. Burada bir devir teslim törenini daha gerçekleştiriyoruz. Artık Eyyübiye halkının sorunları için bizlere düşen görev mevcut Mehmet Kuş Başkanımız ile birlikte ortak hareket etmek ve birebir çalışmak olacaktır. Biz seçim çalışmaları sırasında şunları ifade ettik, şehrin sorunları çözmek için ilçe ve büyükşehir belediye başkanımızla, hükumetimizle beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızı arkamıza alacağız. Şimdi sıra bizde. Bu görevlere kollarımızı sıvayıp başlayacağız. Sorunların üstesinden birer birer geleceğimize inanıyorum. Ben seçilen başkanımıza tekrardan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.



AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız da, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Allah'a şükürler olsun Şanlıurfa'mızda 13 ilçemizden 12'sini ve büyükşehir belediyemizi aldık. Vatandaşlarımız tekrardan oylarını AK Parti'den yana kullandı. Vatandaşlarımız her zaman olduğu gibi hizmetten, istikrardan ve refahtan yana oyunu kullandı. Eyyübiye halkımız yine kendisine yakışanı yapıp rekor bir oy ile belediye başkanını seçti. Seçilen Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sürecinde bizlere destek olan teşkilatımızın ilçe başkanından ana kademesine kadar görev yapan arkadaşlarımıza ve seçilen meclis üyelerimize tekrardan Allah hayırlı uğurlu etsin" diye konuştu.



AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise seçim sürecinde büyük gayret gösteren herkese, kendilerini yalnız bırakmayan seçmene teşekkür etti. - ŞANLIURFA

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