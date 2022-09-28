Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor

28.09.2022 15:40
Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Taş Tepeler" projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü Çakmaktepe arkeolojik kazı alanını ziyaret etti.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Taş Tepeler" projesi kapsamında çalışmaların sürdüğü Çakmaktepe arkeolojik kazı alanını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Kuş, Eyyübiye ilçesinde bir yıldır kazı çalışmalarının devam ettiği Çakmaktepe'yi ziyaret ederek kazı başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye olarak ilçedeki kazı çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Kuş, Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Kuş'a ilgi ve desteğinden dolayı teşekkür eden Şahin ise Çakmaktepe arkeolojik kazı alanının henüz ziyarete açılmadığını ancak Türkiye genelinde önemli arkeologların akınına uğradığını kaydetti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Mehmet Kuş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür
22:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Suriye sözleri: İstihbari görüşmeler sürüyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Lozan mesajı: Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahsızlandırması şart
22:01 Irak'ın Erbil kentine yönelen İran'ın İHA'sı ABD tarafından düşürüldü
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın talebini duyunca Mansur Yavaş'ı işaret etmişti! Yavaş'tan yanıt geldi
21:01 Kritik toplantı sonrası yayımlanan bildiride Yunanistan'a tepki vardı: Milletimizin hak ve menfaatleri hukuki çerçevede korunacak
21:00 Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe'yi deviren Anadolu Efes'in oldu
20:56 Dominik Cumhuriyeti'ni deviren Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda ikinci galibiyetini aldı
20:36 Yunan medyasına konuşan teröristbaşı Fethullah Gülen'den Türk halkı hakkında hadsiz ifadeler: Sarhoş gibi davranıyorlar
20:23 6'lı masa ortağından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 23:06:07. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Çakmaktepe arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement