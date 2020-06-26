Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un, görme engelli çifte anlamlı jesti - Son Dakika

Şanlıurfa'da, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, görme engelli çiftin düğün masraflarını karşılayarak, nikahını kıydı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bekir Susal ile Sultan Kurt çifti evlenmek için belediye başvuruda bulundu.

Maddi durumları iyi olmayan çiftin beyaz eşya ihtiyacını karşılayan Kuş, düğün masraflarını da üstlendi.

Makam arabasını da çifte tahsis eden Kuş, Susal ve Kurt'un nikahını kıydı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şimdiye kadar en anlamlı nikahı kıydığını belirtti.

Çifte mutluluk dileyen Kuş, "Şimdiye kadar birçok evlenme akdini gerçekleştirdiğimiz çiftlerimiz oldu ama şimdi Bekir ve Sultan kardeşlerimiz gönül gözü ile birbirlerini gördüler, gönül gözü ile birbirlerini sevdiler. Bugün benim kıymış olduğum en kıymetli nikah diyebilirim. Bundan dolayı bir belediye başkanı olarak gururluyum ve mutluyum." ifadesini kullandı.