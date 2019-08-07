Son Dakika Haberleri: Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına hazır
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Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına hazır

1 saat önce

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara temiz ortam sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Kurban Bayramına hazır, System.String[]
Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara temiz ortam sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlama aşmasına getirip, vatandaşlara hijyenik ortamı sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürütecekleri çalışmada hedef vatandaşlara hijyenik ortamı sunmak. Vatandaşların ulaşabilecekleri 6 kesim ve 3 satış yerinin belirlenmesinin ardından çalışma yürüten ekipler hazırlıkları tamamlama aşamasına getirdi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 320 personel bayramın ilk iki gününde, 3. ve 4. günü ise personelin yarısının izinli olacak şekilde dönüşümlü yapacağı çalışmalarda, 6 traktör, 3 kepçe, 2 adet liber, 6 adet damperli kamyon, 8 arazör, 13 ilaçlama aracı, irili ufaklı 50 adet çöp aracı ile vatandaşlara hizmet verilecek. Kurban kesen vatandaşların daha rahat ortamda kurbanlarını evlerine götürebilmeleri amacıyla 6 ton poşet dağıtılacak. Sabah namazı sonrası cami çıkışlarında ve kurban kesim yerlerinde vatandaşlara dağıtılacak olan poşetlerle vatandaşların hijyenik ortamda kesilen kurbanları evlerine götürmeleri hedefleniyor. Yine ekipler tarafından belirlenen kesim alanlarına 40 adet kurban askılığı takılacak. Kurban Bayramında ayrıca kesim yerlerinde Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı birer zabıta da görevlendirilecek. - ŞANLIURFA
Kurban Bayramı, Eyyübiye, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
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