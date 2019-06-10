Son Dakika Haberleri: Eyyübiye Belediyesi'nin mayıs ayı gelir gider tablosu açıklandı
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Eyyübiye Belediyesi'nin mayıs ayı gelir gider tablosu açıklandı

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1-31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu açıkladı.

Eyyübiye Belediyesi'nin mayıs ayı gelir gider tablosu açıklandı, System.String[]
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, belediyenin 1-31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu açıkladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği 'Düzenli olarak Belediyenin gelir-gider tablosunu açıklayacağım' sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Kuş, Belediyenin 1-31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kalem kalem gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Kuş, "1-31 Mayıs gelir gider tablomuz. Çok çalışacağız, çalışırken de ne yaptığımızı, ne harcadığımızı kuruşu kuruşuna paylaşacağız " dedi.

Eyyübiye Belediyesi'nin 1-31 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki gelirleri, İller Bankası Geliri: 6 milyon 262 bin 637, Öz gelirler, 2 milyar 137 milyon 283 bin, 11 toplamda: 8 milyar 399 milyon 920 bin 82 şeklinde açıklanırken giderler ise, Personel giderleri: 5 milyar 840 milyon 441 bin 85, SSK giderleri: 206 milyon 954 bin, 45 Mal ve Hizmet Alımı: 1 milyar 536 milyon 479 bin, 37 Faiz giderleri: 376 milyon 518 bin 34, Cari Transferler: 93 milyon 279 bin 06 Sermaye Giderleri: 94 milyon 130 bin, 00 toplamda da 8 milyar 147 milyon 803 bin, 07 olarak açıklandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
Mehmet Kuş, Eyyübiye, Ekonomi
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