Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı - Son Dakika
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Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı

6 saat önce

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım Işleri Müdürlüğü, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.

Eyyübiye Belediyesi yaşlıları unutmadı, System.String[]

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım Işleri Müdürlüğü, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşları unutmadı.


İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile dışarı çıkmalarına sınırlama getirilen yaşlılar için Eyyubiye Belediyesi de seferber oldu. Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılıp, Türkiye'ye de sıçrayan yeni tip korona virüs salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirlere son olarak 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların dışarıya çıkmalarına sınırlama getirilmesiyle devam etti. Ilçe genelinde hijyen, temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla kamuoyunun takdirini toplayan Eyyubiye Belediyesi Sosyal Belediyecilik örneği göstererek, dışarıya çıkamayacak olan kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve vatandaşlar için, yardım elini uzattı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla vatandaşların 444 03 63 numaralı telefon aracılığıyla, dışarıya çıkmalarına sınırlama getirilen ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti. - ŞANLIURFA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

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