Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere kıyafet desteği - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesince 300 öğrenciye kıyafet ve ayakkabı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelkuyu İlkokul ve Ortaokulunda

Okulunda bulunan yaklaşık 300 öğrenciye, mont, ayakkabı, eldiven, bere ve atkı hediye etti.

Dağıtım törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş, Eyyübiye AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hatice Çiftçi Cengiz, Seyfullah Özdemir ile okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilen ve hediyelerini tek tek takdim eden Zekiye Kuş, öğrencilerli bir süre sohbet etti.

Okul Müdürü Aynur Demir de katkılarından Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile eşi Zekiye Kuş'a teşekkür etti.