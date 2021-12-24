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Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı

24.12.2021 14:25
Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı

Eyyübiye Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı, bere ve eldiven yardımında bulundu.

Eyyübiye Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı, bere ve eldiven yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, ayakkabı, eldiven ve bere dağıtımına devam ediyor.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalara yürütün ekipler, soğuk kış günlerinde dezavantajlı öğrencilere giysi yardımını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Olgun Mahallesinde Olgun İlkokulu ve ana sınıfındaki yüzlerce öğrenciye mont, ayakkabı, eldiven ve bere hediye etti.

Düzenlenen dağıtım törenine katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un eşi Zekiye Kuş, okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte öğrencilere hediyelerini tek tek takdim etti.

Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyyübiye Belediyesinden öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı - Son Dakika
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