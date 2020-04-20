Eyyübiye Belediyesinden yeni dezenfekte aracı - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Temizlik İşleri müdürlüğünün araç filosuna yeni katılan mikro sisleme dezenfekte aracını inceleyip temizlik personeliyle bir araya geldi.



Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında gece gündüz demeden çalışma yürüten ve bu kapsamda temizlik, dezenfekte, maske ve eldiven üretimi ve dağıtımı ile sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik gıda, temizlik ve hijyen dağıtımını aralıksız sürdüren Eyyübiye Belediyesi araç filosuna yeni dezenfekte aracı kattı. Yeni mikro sisleme dezenfekte aracını inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Sokak sokak, cadde cadde ilçemizi temizleyip, vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.



Mikro sisleme aracıyla girilmedik nokta bırakmayacaklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Yaklaşık bir aydır bir şekilde korona virüs ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Personel arkadaşlarımız ile dezenfekte çalışmaları yürüttük ve yürütmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız sokak sokak, mahalle mahalle Eyyübiye'yi dezenfekte etmeye çalıştı. Şuanda yeni almış olduğumuz sisleme cihazımız ile inşallah daha güzel çalışmalara imza atıp, eksiksiz bir şekilde Eyyübiye'yi dezenfekte edeceğiz. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yoğun mesai sarf eden ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın da sağlıklarına dikkat edip, tedbiri elden bırakmadan evde kalmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA