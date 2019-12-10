Son Dakika Haberleri: Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi
Son Dakika Güncel Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Eyyübiye Belediyesince düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Eyyübiye Belediyesince düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan ücretsiz üniversite hazırlık kurslara yoğun ilgi gösteren öğrenciler, sunulan imkanlarla geleceği hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurumu Sınavı'na hazırlanan öğrencilere alanında uzman eğitmenler tarafından dersler veriliyor. Hem ders çalışma, hem de kitap okuma fırsatı sunulan öğrencilere ayrıca çay ve kek ikramında da bulunuluyor.

Sınavlara yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerinde verilen kurslarda öğrenciler, 2 haftada bir deneme sınavlarına da tabi tutuluyor. Haftanın 7 günü verilen kurslardan faydalanan gençler, kendilerine sunulan imkan ve gençliğe yapılan yatırımlardan dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.


Rahat ortamda ders çalışma fırsatı bulduklarını ve ikramların yapıldığını belirten öğrenciler, hizmetlerin devam etmesini talep etti.

Yükseköğretim Kurulu, Eyyübiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Mucize çocuk' Laurent, üniversiteden mezun olmasına günler kala okulu bıraktı
Fuhuş çetesinin 'kutu çıkacak' şifresi deşifre oldu! 12 kişi gözaltına alındı MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 22:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyyübiye Belediyesinin üniversite hazırlık kursuna yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]