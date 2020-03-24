Eyyübiye'de 3 dilde evde kalın çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyyübiye'de 3 dilde evde kalın çağrısı - Son Dakika

Eyyübiye'de 3 dilde evde kalın çağrısı

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.

Eyyübiye'de 3 dilde evde kalın çağrısı, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Çin'de başlayan ve Türkiye'de de görülen korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında vatandaşlara 3 ilde evde kalın çağrısı yaptı. Eyyübiye Belediyesinin gece gündüz demeden vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Başkan Kuş, vatandaşlara Türkçe, Arapça ve Kürtçe seslenerek evde kalın mesajı verdi. Eyyübiye Belediyesinin tüm birimleri olarak gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı ve hijyen çalışmaları için sahada olduklarını belirten Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerim Şanlıurfalı hemşerilerim şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili hummalı bir çalışma var. Bu virüs maalesef ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu noktada cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çok ciddi çalışmaları var. Bizler de Yerel Yönetimler olarak, başta Valimiz Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Kaymakamımız Adem Ünal ve bizler sizlerin sağlığı için her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Gerek Zabıta, temizlik ve sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tabiri caizse 24 saat ilçemizde mesai yapıyoruz. Bizler bütün gayretleri sizler için sarf ediyoruz. Bizim sizden beklentimiz bu sıkıntılı günlerde sizlerin evinizde kalmanız. Şanlıurfalı hemşerilerim unutmayalım ki evde hayat var" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:47 Kaynak: İHA

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