Eyyübiye'de 500 yetime elbise ve oyuncak desteği - Son Dakika

Eyyübiye'de 500 yetime elbise ve oyuncak desteği
Eyyübiye Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetime elbise, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.
Eyyübiye Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetime elbise, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulundu.
Eyyübiye Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetime elbise, ayakkabı ve oyuncak yardımında bulunarak yetimlerin yüzünü güldürdü. Eyyübiye Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bünyelerindeki iyilik merkezi aracılığıyla ilçedeki 500 yetimi giydirdi. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Rabbimin bizlere emridir. Yine Peygamber efendimizin birçok hadisinde yetimlere kol kanat gelinmesi istenmektedir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde, 'Kim Yetimlere sahip çıkar ise onlarla cennette baş başa kalacağız' diyerek yetimlere sahip çıkılmanın önemine değinmiştir. Bizler de Eyyübiye Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında bu yıl İyilik Merkezimiz üzerinden 500 yetim kardeşimize ulaştık. Ekiplerimiz günün ilk saatlerinden itibaren belirlenen adreslerdeki yetim kardeşlerimize ulaşıp onları bayram öncesi güldürüyor. Bizlere katkı sunan birçok gönüllümüz var. Onlara da ayrıca teşekkür etmek isterim. Yine maddi anlamda katkı sunan birçok insan var. Hepsinin ismini tek tek zikretmek zaman alır. Ben herkese çok teşekkür ederim. Bu düşüncelerle tüm Müslüman aleminin mübarek ramazan bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:04 Kaynak: İHA
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