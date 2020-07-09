Eyyübiye'de 'Aile Otağı' açılışa hazır - Son Dakika

Eyyübiye'de 'Aile Otağı' açılışa hazır

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılacak olan ve çalışmaların tamamlanma aşamasına gelen 'Aile Otağı'nda incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılacak olan ve çalışmaların tamamlanma aşamasına gelen 'Aile Otağı'nda incelemelerde bulundu.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye kazandırılacak olan ve çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği 'Aile Otağı'nda incelemelerde bulundu. TOKİ Batıkent Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve 38 günde biteceği belirtildi. Bölgede yaşayan vatandaşların gelip dinlenebilecekleri, aileleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri 'Aile Otağı' iki kattan oluşup, toplam 450 metrekarelik kapalı alanıyla hizmet vermeye hazırlanıyor. İlçeye yeni eserler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Kuş, "Eyyübiyeli kardeşlerimize hizmetkar olmaya çalışıyoruz. inşallah yapmış olduğumuz hizmetlerin hakkından gelmişizdir. Şuanda TOKİ Mahallemizdeyiz. Eyyübiye'ye vizyonel projeler kazandırmaya devam ediyoruz. Batıkent mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın gidip dinlenebilecekleri hiçbir sosyal tesis yoktu. Biz hemen talimatımızı verdik. Bir taraftan çocuklarımız için kitap otaklarını yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz demiştik. Kitap otakları sayımızı arttırıyoruz. TOKİ mahallemizde bir ilke imza atıyoruz. Yaklaşık 25 gün önce buranın temelini attık. ve 38 gün sonra buranın açılışını yapacağız dedik. Önümüzde bir iki hafta kaldı ve arkadaşlarımız çalışmalarını hummalı bir şekilde yürütüyorlar ve TOKİ Batıkent Mahallemize çok modern bir aile otağını kazandırıyoruz. Bu mahalle sakinleri buraya gelip anneleri ile, eşleri ile, çocukları ile güzelce vakit geçirecekler ve inşallah otağı sayısını Eyyübiye'de çoğaltacağız. Şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyyübiye'de 'Aile Otağı' açılışa hazır - Son Dakika
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