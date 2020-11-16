Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

16.11.2020 16:59
Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu, System.String[]

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Başkan Kuş'un söz verdiği doğalgaz için, ilk kazma vuruldu. İlk etapta 6 mahalleyi kapsayacak doğalgaz için temel atma töreni düzenlendi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim vaatlerinden birini daha gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Kuş'un girişimleriyle Eyyübiye ilçesi doğalgaza kavuştu. İlk etapta 6 mahalleyi kapsayacak doğalgaz için ilk kazma vurulup, temel atma töreni düzenlendi. Mustafa Kuş Parkında düzenlenen temel atma törenine Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile partililer ve çok sayıda bölge sakini katıldı. Protokol üyeleri konuşmaların ardından baretleri takıp, doğalgazın temelini hep birlikte dualar eşlinde attı.

Bir hayali daha gerçekleştirmenin ve seçim vaatlerinden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Seçim sürecinde dolaştığımız tüm vatandaşlarımızın bir isteği doğalgazdı. Eyyübiyeli annelerimin, bacılarımın ve kardeşlerimin talebi baş göz üstüne dedik. Kolları sıvadık. Gelir gelmez hemen çalışmalara başladık. Aksa Doğalgaz firmamızla adeta mekik dokuduk. Sık sık bir araya gelip, neler yapabiliriz şeklinde istişarelerde bulundu. Biz bu işe girdiğimizde birileri muhalefet edasında yapamaz, edemez dediler. Ama dertlendik, çalıştık, uğraştık ve nihayetinde bugün temel atma töreni ile ilçemize doğalgazı getiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, İl Başkanımızla, Teşkilatımızla, Meclis Üyelerimizle, Muhtarlarımızla ve en önemlisi sürekli vatandaşlarımızla koordineli bir şekilde davranmaya devam edip, ilçemize hak ettiği hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Söz vermiştik. Çok şükür bir sözümüzü daha yerine getirdik. İlçemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eyyübiye'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu ve bunun için de gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül," Bugün Eyyübiye ilçemiz için önemli bir gün. Bugün seçim sürecinde söz verdiğimiz ve yapacağız dediğimiz doğalgaz için temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Mehmet Kuş, ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalıştı, uğraştı. Koordineli bir şekilde çalışıp, ilçemize doğalgazı getiriyoruz. Bugün burada ilk etap çalışması yapılıyor. İnşallah girişimlerimiz sonucu ilçemizin tamamına doğalgazı getireceğiz. Eyyübiye ilçemiz için söz verdiğimiz ve yaptığımız bir çok projeye yenilerini eklemek için çalışmaya devam ediyoruz. Doğalgaz ilçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de," Bugün burada bir hayali, bir sevdayı gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız, Eyyübiye belediye başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve milletvekilleri olarak söz verdiğimiz her şeyi bir bir yerine getiriyoruz. Tüm seçimlerde olduğu gibi son yerel seçimlerde de bölge rekoru kıran Eyyübiyemiz için hep birlikte çalışıp, ilçemize hak ettiği hizmetleri Başkanlarımız bir bir getiriyor. Doğalgaz Eyyübiye'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu
Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Milletvekili, Mehmet Kuş, Doğalgaz, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyyübiye'de doğalgaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika


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