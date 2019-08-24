Son Dakika Haberleri: Eyyübiye'de gençlik merkezleri ilgi görüyor
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Eyyübiye'de gençlik merkezleri ilgi görüyor

4 dakika önce

Eyyübiye Belediyesi, gençlik merkezleri ve Millet Kıraathanesi ile vatandaşlara ve gençlere hizmetini sürdürüyor.

Eyyübiye'de gençlik merkezleri ilgi görüyor, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi, gençlik merkezleri ve Millet Kıraathanesi ile vatandaşlara ve gençlere hizmetini sürdürüyor.


Eyyübiye Belediyesi Gençlik Merkezleri ve Millet Kıraathanesi ile vatandaşlara ve gençlere hizmetini sürdürüyor. Yaz tatiliyle birlikte gençlerin uğrak mekanları haline gelen gençlik merkezleri ve millet kıraathanesi ile gençler hem okuyor hem de dinlenip zaman geçiriyor. Kentin en merkezi konumlarından biri olan kitap otağı gün içinde yüzlerce genç ve vatandaşı ağırlıyor.


Ücretsiz çay, kek ve içecek servisinin de yapıldığı merkezde gençler, huzurlu bir ortamda hem kitap okuyor, hem de ders çalışıyor. İçerisinde kütüphane, klimalı kitap okuma çadırı, mescit ve yeşil alanın yer aldığı Kitap Otağına gelen gençler, sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Eyyübiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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