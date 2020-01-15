Eyyübiye'de "İyilik Merkezi" çocukların yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Eyyübiye'de "İyilik Merkezi" çocukların yüzünü güldürüyor

6 saat önce

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla hayata geçirilen "İyilik Merkezi", çocukların yüzünü güldürüyor.

Eyyübiye'de

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla hayata geçirilen "İyilik Merkezi", çocukların yüzünü güldürüyor.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla hayata geçirilen Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi, merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan gönüllere dokunmaya devam ediyor. Her kırsal mahalle okulan hayal kutuları yerleştiren Eyyübiye Belediyesi hem çocukların hayallerini gerçekleştiriyor hem de kurulan iyilik merkezi ile hayırseverlerin de desteğiyle çocukların gönüllerine dokunuluyor.


Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "İyilik Merkezi", son olarak Külünçe ilkokulundaki çocukları mutlu etti. Kuş'un eşi Zekiye Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı programda Külünçe ilkokulundaki öğrencilere kitap, kırtasiye malzemesi ve oyuncak dağıtımı yapıldı. - ŞANLIURFA

Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
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