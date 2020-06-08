Eyyübiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında 1 etap çalışmaları devam ediyor.



Eyyübiye Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde Akçamesçit bölgesinde 4 etaptan oluşan toplam 3 bin konutun hedeflendiği kentsel dönüşüm alanında birinci etap çalışmaları, hummalı bir şekilde devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, çalışmaların yapıldığı kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.



Yapıların hızlı bir şekilde yükseldiğini belirten Kuş, "Çok şükür yaklaşık 3 ay önce Eyyübiye Belediyemiz TOKİ işbirliğinde çalışmalar başladı ve hummalı bir şekilde de çalışmalar devam ediyor. Eyyübiye değişiyor, Eyyübiye gelişiyor hamdolsun. Görmüş olduğunuz gibi kentsel dönüşüm alanında binalar yükseliyor. Akçamescit bölgemizde 4 etaptan oluşan Kentsel Dönüşümün ilk etabını 2021 yılın ilk aylarında bitirmiş olacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz. 1. Etaptan hemen sonra 2. Etap çalışmalarına da başlamış olacağız. Akçamescit bölgemizde 4 Etaptan oluşan Kentsel Dönüşümü bitirmemiz halinde ki İnşallah bitiriyoruz, Eyyübiye'mize 3000 bin konutu kazandırmış olacağız. İnşallah peyder pey domino taşı gibi Eyyübiye'mizi değiştireceğiz, Eyyübiye'mizi geliştireceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA