Eyyübiye'de korona virüs mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Eyyübiye'de korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.



Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla virüsle mücadele kapsamında çalışma yürüten temizlik ve dezenfekte timi, ilçede periyodik bir şekilde temizliyor.



Vatandaşlar belediyenin korona virüs mücadelesi için yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. - ŞANLIURFA