Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı

6 saat önce

Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Eyyübiye'de korona virüs tedbirleri artırıldı, System.String[]

Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor.


Eyyübiye'de korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen salgınla ilgili Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçede seferberlik başlatan ekiplerin hummalı çalışmaları sürüyor.


Ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanları belirli periyotlarla her gün dezenfekte ediyor. Halk sağlığını korumaya yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, titizlik çalışmalarında sürdürüyor. Sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlar için de harekete geçen ekipler, 444 03 63 numaralı telefonla ulaşan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Çalışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bizler sizlerin sağlığı için dışardayız. Ekiplerimiz gece gündüz demeden her türlü çalışmayı yürütüyor. Sizlerden ricamız, kurallara riyaet etmeniz ve mümkün mertebe evden dışarı çıkmamanızdır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Dünya Sağlık Örgütü, Mehmet Kuş, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:44 Kaynak: İHA

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