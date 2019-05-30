Eyyübiye'de Ramazan etkinlikleri sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri, Yardımcı kırsal mahallesinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen Ramazan etkinlikleri, Yardımcı kırsal mahallesinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.



Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Yardımcı kırsal mahallesinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için organize edilen etkinliklerin son durağı Yardımcı kırsal mahallesi oldu. Etkinliğe, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ve Teşkilat Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Ramazan etkinliklerini kırsal mahallelere taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuş," Başı rahmet dedik ve rahmetinden ziyadesi ile istifade ettik. Ortası merhamet dedik, inşallah dualarımız ve yapmış olduğumuz ibadetler ile merhametine layık olmuşuzdur. Ramazanın sonu olan cehennem azabının kurtuluşundan da birbirimize yapacağımız dualar ile cehennem azabından da hep birlikte kurtuluruz. Değerli kardeşlerim biz yola çıkarken adaylık sürecinde şunu ifade ettik, dedik ki, merkez mahalleler ile kırsal mahallelerin hiçbir farkı olmayacak. Merkez mahallelere yapacağımız hizmetlerin aynısını inşallah kırsal mahallelere de yapacağız. İlk adım olarak ta Ramazan etkinliklerimizi merkez mahallelerde planladık ama kırsal mahalleleri de unutmadık. İşte şimdi anlımız açık bir şekilde huzurlarınızdayız. Rabbimde nasip etti etkinliğimizi şuan yardımcı nahyasında yapıyoruz. Hep birlikte daha güzel işlere imza atıp ilçemizi hak ettiği noktaya getireceğimize olan inancım tamdır. Bunun için de gece gündüz demeden sizlerin desteği ve duasıyla da çalışacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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