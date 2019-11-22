Son Dakika Haberleri: Eyyübiye'de Turkuaz Masanın ihbar hattı değişti
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Eyyübiye'de Turkuaz Masanın ihbar hattı değişti

6 saat önce

Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor.

Eyyübiye'de Turkuaz Masanın ihbar hattı değişti, System.String[]

Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor.


Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olan Turkuaz Masa, yeni iletişim numarası ile hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar talep, öneri ve şikayet için artık 444 03 63'ten Eyyübiye Belediyesine ulaşabilecek. Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimin daha rahat ve sistemli bir şekilde sağlayabilmek, vatandaşların istek, şikayet ve dileklerini bilgisayar ortamında kayıt ve takip edip, geri dönüşümü sağlayıp, çözüm üretmek adına kurulan Eyyübiye Belediyesi Turkuaz Masa artık yeni iletişim numarasıyla vatandaşlara hizmetini sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde, halkın sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözülmesi amacıyla kurulan 'Turkuaz Masa' istek ve taleplere anında cevap veriyor. Günün her saati ulaşılabilecek pozisyona göre sistematik bir şekilde hayata geçirilen masa ile vatandaşlar, hem belediye hem de diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili taleplerini iletebiliyor. Vatandaşlara daha doğru, hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak amacıyla iletişim numarasında değişikliğe giden Turkuaz Masa, 444 03 63'ten Eyyübiyeli vatandaşlara hizmetini sürdürmeye devam edecek. - ŞANLIURFA

Halkla İlişkiler, Eyyübiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:52 Kaynak: İHA
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