Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı - Son Dakika
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Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı

05.04.2022 17:16
Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Nidal Sapmaz, vatandaşlara kanser taramasını mutlaka yaptırılmaları konusunda uyardı.

Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Nidal Sapmaz, vatandaşlara kanser taramasını mutlaka yaptırılmaları konusunda uyardı.

Sapmaz, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı problemi olduğunu söyledi.

Kanserin önlenebilir, erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkati çeken Sapmaz, şunları kaydetti:

"Kanser günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Kanser önlenebilir, erken teşhis ile tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tarama, asemptomatik hastada hastalığın erken evrede belirlenmesini sağlar. 30-65 yaş arası kadın vatandaşlarımız rahim ağzı kanser taramasını, 40-69 yaş kadın vatandaşlarımız kanser taraması, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımızın kanser taramalarını yapmaları gerekir. Halkımız, kanser taramalarını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tüm hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak yaptırabilirler."

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Eyyübiye, Hisarcık, Kanser, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğünden kanser taraması uyarısı - Son Dakika


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