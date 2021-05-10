Eyyübiye'ye dev oto galericiler sitesi yapılıyor - Son Dakika

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yapılacak olan devasa galericiler sitesinde teknik ekiple birlikte incelemelerde bulunulup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeye yapılacak olan galericiler sitesinde AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kaya, Meclis Üyesi Serdar Şeyhanlıoğlu ve teknik ekibiyle birlikte incelemelerde bulunulup, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Site içerisinde 154 iş yerinin yanı sıra araçla ilgili oto test, sigorta acentesi, noter, banka, oto uygulama merkezi ve kafe olacağı belirtildi.

Projenin ilçeye kazandırılmasında öncülük etmenin ve tüm imkanları seferber etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Göreve geldiğimiz ilk günden bun yana yatırımcılarımızı Eyyübiye'ye davet ediyorduk. Sağ olsun bu davetimize sessiz kalmayıp icabet eden Mesut Ceylan'a Eyyübiye'li kardeşlerim adına şükranlarımı iletiyorum. Türkiye'de bir ilk. Oto alım satımların konsept dışında vizyonel bir proje ve bu projeyi sağ olsun Mesut kardeşimiz Eyyübiye'mize kazandırdı. Gerek şahsım, gerek teknik ekibim, Eyyübiye'ye gelen yatırımcıların önünü açabilme adına bütün mücadelesini sonuna kadar verdi ve vermeye devam edecek. Ben buradan Türkiye'de yaşayan bütün yatırımcıları Eyyübiye'ye davet ediyorum. Eyyübiye Belediyesi olarak onların önünü açmak adına elimizden gelen gayreti sonuna kadar sarf edeceğimizin sözünü veriyoruz. Ben tekrar Mesut Ceylan kardeşimize bu vizyonel projeyi Eyyübiye'mize kazandırdığı için şükranlarımı iletiyorum. Eyyübiye'mize, Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA