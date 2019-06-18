Son Dakika Haberleri: Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı
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Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı

46 dakika önce

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlere katılan gençler, büyük başarı elde etti.

Eyyübiyeli gençler büyük başarı sağladı, System.String[]
Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlere katılan gençler, büyük başarı elde etti.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde birçok dalda verilen sportif faaliyetlere katılan gençler, katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde etti. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla belediye bünyesindeki gençlik merkezleri ve ak ev spor salonlarından gençlere yönelik sportif faaliyetlerini sürdüren Eyyübiye Belediyesi, gençliğe verdiği önemin karşılığını da madalyalarla alıyor. Son olarak Ankara'da düzenlenen 11-13 yaş arası Türkiye Güreş Şampiyonasında 30 kilogramda Rıdvan Çiftçi Türkiye 3'ncüsü, Yunus Aslan ve Mazlum Çiftçi de Türkiye 7'ncisi olurken, yine Makedonya'da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonasında Judo branşında Ahmet Kızılay da Balkan 5'ncisi olup Milli sporcu olmaya hak kazandı.

Gençlerin elde ettikleri başarıları tebrik eden Kuş, "İlçe gençliğimizin her zaman yanında olacağız. Gençlik Merkezlerimiz ve AK Ev Spor Salonlarımızda ilçe gençliğini hem sportif faaliyetlere yönlendireceğiz hem de onların rol model olmalarını sağlayacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:39 Kaynak: İHA
Mehmet Kuş, Türkiye, Eyyübiye, Spor
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