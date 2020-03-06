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Eyyübiyeli gençler güreşte başarı sağladı
6 saat önce
Eyyübiye gençler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz kamaştırmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:29 Kaynak: İHA
Eyyübiye gençler, katıldıkları turnuvalarda elde ettikleri başarılarla göz kamaştırmaya devam ediyor.
Eyyübiye Belediyesi Gençlik spor Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren gençler, katıldıkları turnuvalarda büyük başarı elde etti. 3-6 Mart tarihlerinde Tokat'ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'na 230 sporcu katıldı. Eyyübiye Belediye Spor Güreş Takımı ise şampiyona da büyük başarı elde etti. 41 kiloda mindere çıkan İslam Turan ve 38 kiloda da Mazlum Çiftçi Türkiye üçüncüsü oldu. - ŞANLIURFA
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