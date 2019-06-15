Son Dakika Haberleri: Eyyübiyeli kadınlardan Kuş'a teşekkür
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Eyyübiyeli kadınlardan Kuş'a teşekkür

3 saat önce

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, sunulan olanaklardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiyeli kadınlardan Kuş'a teşekkür, System.String[]
Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, sunulan olanaklardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olan Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi'nde eğitim gören kadınlar, hem sosyal yaşamlarına hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Eyyübiye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Akabe Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi, kadınların uğrak yeri oldu. Kadın Destek ve Spor Yaşam Merkezi'ne gelen kadınlar, kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti.

Kadın destek ve spor yaşam merkezinde açılan kurslara rağbet gösteren kadınlara, bilgisayar, Kuran'ı Kerim, el sanatları, biçki-dikiş-nakış, okuma-yazma ve kuaförlük gibi alanlarda kurslar verilerek meslek sahibi olmalarına olanak sağlanıyor. Kurslara katılan kadınlar, bir yandan sosyal aktivitelere katılarak zaman geçiriyor, diğer yandan el becerilerini de geliştirip meslek sahibi oluyor. Merkezlere yoğun ilgi gösteren kadın kursiyerler, sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:05 Kaynak: İHA
Mehmet Kuş, Eyyübiye, Yaşam
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