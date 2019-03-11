Eyyübiyeli Vatandaşlardan Cevheri'ye Destek
1 saat önce
Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri'ye Eyyübiye'de Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri seçim bürosu açarak desteklerini sundu.
Saadet Partisi Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri
'ye Eyyübiye
'de Dağ, Kubat
ve Çerkez aileleri seçim bürosu açarak desteklerini sundu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri seçim çalışmalarına devam ederken vatandaşlardan da kendisine destek sağlıyor. Merkez
Eyyübiye ilçesinde Dağ, Kubat ve Çerkez aileleri Sabahattin Cevheri'ye destek olmak için seçim büroları açarak desteklerini sundu.
Üç aileye de teşekkür etti
Dağ, Kubat ve Çerkez Ailelerine sundukları destek için teşekkür eden Cevheri, "Bizler Urfalıyız, Urfa'nın evlatlarıyız. Bizler bir olup bir aile olup Şanlıurfa'yı yöneteceğiz. Dağ, Kubat ve Çerkez ailelerine bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:01 Kaynak: İHA
12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı
Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
İhtiyaç Sahiplerine Para Dağıtan Yardımsever, Bu Kez Zarfların Üzerine Not Yazdı
Tarlasını Süren Çiftçi, Tesadüfen Binlerce Yıllık Tarihi Küp Buldu