Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi inşaatında sona gelindi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapımı devam eden Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi inşaatında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihte "Sabır timsali" olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber'in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi'nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Valilik, Büyükşehir ve Viranşehir Belediyelerinin iş birliğiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, bölgede 1400 metre kare alana üzerine kurulan, içerisinde konaklama yerleri, misafir karşılama üniteleri, aşevi, kütüphane ile otoparkın da bulunduğu cami ve külliyenin inşasında sona gelindi.

İçerisinde barındırdığı kutsal değerlerin hassasiyeti gözetilerek itinayla yürütülen çalışmaların sonunda, Eyyüp Nebi Cami ve Külliyesi'nde 1000 kişi aynı anda ibadet edebilecek.