CEZ Group Türkiye’den çekilecek
1 saat önce
Enerji sektörünün oyuncularından Akenerji'nin Çek ortağı CEZ Group, Türkiye'deki varlıklarını satmayı planlıyor.
Enerji sektörünün oyuncularından Akenerji'nin Çek ortağı CEZ Group, Türkiye'deki varlıklarını satmayı planlıyor... Mehmet Kara'nın haberi...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03
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