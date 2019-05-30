Son Dakika Haberleri: CEZ Group Türkiye’den çekilecek
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CEZ Group Türkiye’den çekilecek

1 saat önce

Enerji sektörünün oyuncularından Akenerji'nin Çek ortağı CEZ Group, Türkiye'deki varlıklarını satmayı planlıyor.

CEZ Group Türkiye’den çekilecek, System.String[]
Enerji sektörünün oyuncularından Akenerji'nin Çek ortağı CEZ Group, Türkiye'deki varlıklarını satmayı planlıyor... Mehmet Kara'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 
Mehmet Kara, Akenerji, Türkiye, Ekonomi
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