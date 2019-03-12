Ezana Saygısızlığa Solist Fikret Şimşek'ten Şiirli Tepki

Erzurumlu mahalli sanatçı 'Dadaşlar Fasıl Ekibi' solisti Fikret Şimşek, Taksim'de ezanın protesto edilmesine karşılık şiir okuyarak tepki gösterdi.

Erzurumlu mahalli sanatçı 'Dadaşlar Fasıl Ekibi' solisti Fikret Şimşek, Taksim'de ezanın protesto edilmesine karşılık şiir okuyarak tepki gösterdi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen gurubun yatsı ezanı sırasında ıslaklarla protesto etmesine tepkiler sürüyor. Eylemcilerin ezan esnasında susmamalarına bir tepki de Türk Halk Müziği sanatçısı Fikret Şimşek'ten geldi. Şimşek, yazdığı şiirle ezana karşı yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.



Fikret Şimşek'in, yazdığı şiirin sözleri ise şöyle:



"PKK'dan oy isteyen zihniyet,



Bu cennet vatanı satar unutma.



Bunlar da bulunmaz halis bir niyet,



Islığı ezana katar unutma.



Silahlar Batıdan kaynağı gücü



Hain ile dolmuş Taksim'in içi



Amerika uşağı batının



Bir gün de işiniz biter unutma.



Gezi dersiz memleketi yıkarsız,



Yaşadığınız yere hain bakarsız,



İmamı döversiz karşı çıkarsız,



Bu millet yakazı tutar unutma.



Tarihimiz belli bilenler bilsin,



Düşmanlar çatlasın kahrından ölsün,



Rahim Sağlam der ki topunuz gelsin,



Türk milleti size yeter unutma." - ERZURUM

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