Ezana Saygısızlığa Tepkiler
1 saat önce
Tekirdağ Diyanet-Sen İl Temsilcilisi Adem Yaryıkan, 8 Mart Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa tepki gösterdi.
Tekirdağ
Diyanet-Sen İl Temsilcilisi Adem Yaryıkan, 8 Mart
Dünya Kadınları Günü nedeniyle Taksim
'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla yaptıkları saygısızlığa tepki gösterdi.
Yaryıkan, sendikasının il binasında yaptığı açıklamada, Türkiye
'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve ezana yapılan bu saygısızlığın kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.
Bu hareketi yapanlara karşı adli soruşturma açılması için başvuruda bulunacaklarını ifade eden Yaryıkan, "Ezan sesi üzerinde yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etmek için bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır."diye konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:34 Kaynak: AA
Menemen'de CHP'li Başkan Adayının Eşi ile Kadın Kolları Başkanına Sopalı Saldırı
Başkent'te Spor Salonununda Fuhuş Yapanlara Baskın: 6'sı Kadın 13 Kişiye Gözaltı
Dilenci Kadın Yakayı Ele Verince Arkadaşını İhbar Etti
"Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu