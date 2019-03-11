Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Bingöl
, Batman
ve Elazığ
'da Diyanet-Sen üyeleri, İstanbul
'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde yaşananlara tepki gösterdi.
Diyanet-Sen Bingöl Şube Başkanı Mücahit Çelik
, Memur-Sen
İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, yatsı ezanı okunması sırasında ıslık çalınmasını ezana tahammülsüzlük olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Bu durumun Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gerektiğini dile getiren Çelik, "Söz
konusu grup hakkında halkı, kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettikleri gerekçesiyle gerekli yasal işlemin mutlaka yapılması gerekir. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlıktır." dedi.
Çelik, şöyle konuştu:
"Yüzlerce yıldır farklı inanç ve kültüre sahip insanlarla bir arada kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi, üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırlarını zorlaştırdı. Ezana yapılan bu saygısızlığa seyirci kalamayız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu düzenini bozma amacıyla yapılan protestoyu, inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz asla mümkün değildir."
Batman
Batman'da İl Müftülüğü önünde bir araya gelen Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen üyeleri adına Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan
açıklama yaptı.
Cihan, "Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal Türkiye
halkından ve dünya Müslümanlarından özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.
Bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ettiklerini aktaran Cihan, konuyu sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti.
Elazığ
Elazığ'da Memur Sen
İl Başkanlığında bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri adına açıklama yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı Murat Ergen
, ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlükle ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğini belirtti.
Ergen, "Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi ve tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilmesi tahammül sınırımızı zorladı. Ne yazık ki birtakım insanlar din düşmanlığı üzerinden prim
yapmaya, kin ve nefret kusmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.