Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

KOCAELİ/BARTIN/BOLU/ Kocaeli Bartın ve Sakarya 'da Diyanet-Sen üyeleri, İstanbul Taksim 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde yaşananlara tepki gösterdi.Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkanı Selami Tarcan, sendikanın hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Kadınlar Günü 'nde bir grubun Taksim'de düzenlenen yürüyüşte sergilediği tavrın, ezana tahammülsüzlük olduğunu ve bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.Protestoya katılanların Türk halkından özür dilemesi gerektiğini belirten Tarcan, şunları kaydetti: Türkiye , her dinden ve inançtan insanların yaşadığı bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunları da göz önüne aldığımızda, maalesef bu olayın bilinçli kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyoruz. Protesto, inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemez. Bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."BartınDiyanet-Sen Bartın Şube Başkanı Sefai Albayrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nde Taksim'de bir araya gelen grubun yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıklarla protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza attıklarını söyledi.Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanı ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:"Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli. Haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.SakaryaDiyanet-Sen Sakarya Şube Başkanı Nihat Meraklı da bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin, ülke insanı ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlık olduğunu vurguladı.Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlüğün kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurgulayan Meraklı, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler, derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır." ifadelerini kullandı.Meraklı, ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Türkiye, her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahede ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."Bolu AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise milletin geleceği, temel değerleri ve dini değerleriyle oynanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu topraklar kanlar kazanılmıştır. Bu toprakların her karışı kanla sulanmıştır. Kirli ittifakların içerisinde lütfen olmayın." dedi.Doğanay, milletin temel değerleriyle dalga geçildiğini belirterek, "15 Temmuz'da bu ülke işgal edilmeye kalkıldığında en önemli unsur şuydu; selaların verilmesiydi. Milleti tetikleyen unsurdu, milletin temel değerleriydi. Öyle bir noktaya geldik ki yaptıkları hiçbir şey tutmadı. Bu açık bir provokasyondur. Bu ülkeyi bölme operasyonudur. Milletin en hassas noktasından vurma operasyonudur." değerlendirmesini yaptı.