Ezana Saygısızlığa" Tepkiler
1 saat önce
- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar Ezan okunması Diyanet-Sen Şube Başkanı Adnan Yiğit'in açıklaması Dua yapılması "Ezana saygısızlığa" tepkiler OSMANİYE - Diyanet-Sen Osmaniye Şubesi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim'de yaşananlara yaptıkları basın açıklamasıyla...
- Basın açıklamasına katılanlardan detaylar
Ezan okunması
Diyanet-Sen Şube Başkanı Adnan Yiğit
'in açıklaması
Dua yapılması "Ezana saygısızlığa" tepkiler
OSMANİYE - Diyanet-Sen Osmaniye
Şubesi de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Taksim
'de yaşananlara yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
Şube Başkanı Adnan Yiğit, yaptığı açıklamada, Taksim'de ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlüğün kabul edilemez olduğunu belirtti.
Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalınamayacağını ifade eden Yiğit, " Selçuklu
, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla kardeşçe yaşamayı başaran, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmeyen halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesine sessiz kalamayız." açıklamasında bulundu.
Taksim'deki protestonun insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozmaya yönelik olduğunu vurgulayan Yiğit, bu protestonun inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:48 Kaynak: AA
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