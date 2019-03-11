Son Dakika Haberleri: Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

1 saat önce

Adıyaman'da Diyanet-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.

Adıyaman'da Diyanet-Sen üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olayları protesto etti.

Demokrasi Parkı önünde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğreticisi Hüseyin Kandemir ezan okudu.

Diyanet-Sen Adıyaman Şube Başkanı Emin Çil, burada yaptığı basın açıklamasında, İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermenin ülke insanına ve tüm dünya Müslümanlarına yapılan bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Ezana yapılan saygısızlığı seyirci kalmayacaklarını ifade eden Çil, "İslami değerlerimize saldırı olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Aziz milletimiz bu oyunlara prim vermemeli, sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:10 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Diyanet Sen, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ezanın Islıklandığı İddialarının Ardından Bir Grup, Tekbir Getirerek Taksim'de Yürüdü "Parazit Kadın" Yorumuyla Tepki Çeken Cem Özer, Canlı Yayında Kendisini Savundu

AK Parti Ankara Adayı Özhaseki FETÖ Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: 'Haseki'nin Adını Verin' Diyorlar Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezana Saygısızlığa" Tepkiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]