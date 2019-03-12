Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı
(TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, ezanın dini bir simge olduğunu belirterek, "Her türlü ideolojinin ve siyasetin üstündedir. Ezan Müslümanların ortak bir şiarı ve değeridir." değerlendirmesinde bulundu.
Akbulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle Taksim
'de bir araya gelen kadın grupların, okunan ezana ıslık ve sloganlarla verdiği tepkinin, saygısızlık olduğunu belirterek, birliğin, beraberliğin, bağımsızlığın ve dinin sembolüne karşı yapılan bu fiili durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Hamza Akbulut, şunları kaydetti:
"Ezan dini bir simgedir. Her türlü ideolojinin ve siyasetin üstündedir. Ezan Müslümanların ortak şiarı ve değeridir. Müslümanları temsil etmektedir. Ezan, müminlerin İstiklal Marşı, İslam toplumunun ortak zaman ölçüsü ve andıdır. Milletimizin sembolleşen dini değerlerini karikatürlerle, sloganlarla ve ıslıklarla alaya almak en aşağı seviye ve alçakça bir davranıştır. Ezanı, siyasal tercihlerle özdeşleştirip, insan haklarına ve kadına tehdit olarak göstermek maksatlı bir girişimdir.
İnsanlık, barış için çok bedel ödemiştir. Din ve inanca saygı duymamak insanlık için bir tehdittir. Vakıf olarak, dinimiz ve milli değerlerimizle birbirine kenetlenmiş milletimizin birliğini aşındıran eylemleri ve ayrımcılığı şiddetle kınıyoruz. İnanca ve düşünceye saygının bir insanlık erdemi olduğunu hatırlatıyor, bu tür maksatlı ve provokatif eylemler karşısında herkesi sağduyu içinde hareket etmeye davet ediyoruz."