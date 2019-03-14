Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Karaman'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) İlim ve Medeniyet Öğrenci Topluluğu üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.



KMÜ Camisi önünde yapılan etkinlik, topluluk üyesi Müçteba Kantar'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Basın açıklamasını okuyan Kantar, Selçuklu, Osmanlı ve onların varisi Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başardığını, aynı zamanda farklı inanç değerlerine saygıda kusur etmediğini belirtti.



Ezana yapılan saygısızlığa seyirci kalamayacaklarını ifade eden Kantar, şunları kaydetti:



"Ezan sesi, Müslümanlık için derin ve çok büyük bir anlam taşımakla birlikte en güzel dini ibadeti simgeler. Ezan, bizim için ilahi bir çağrıdır ve bunun için de İslam'ın gerektirdiği gibi bir saygı duymamız gerekir. Bin yıldan uzun süredir İslam'ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Türkiye her dinden ve inançtan insanların bir arada yaşadığı, saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket eden müstesna bir coğrafyadır."



Etkinlik, topluluk üyeleri Recep Furkan Çelik ve Mahmut Sami Kalkan tarafından ezan okunmasının ardından sona erdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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