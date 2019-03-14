Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Bolu
, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
ÜNİAK topluluğu ile Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde Taksim
'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Bolu Valiliği önünde bir araya gelen grup, İzzet Baysal
Caddesi üzerinden Demokrasi meydanına yürüyüş düzenledi.
Yürüyüş esnasında ellerinde, "ezan dinmez", "bayrak inmez", "tek vatan", "tek devlet" yazan pankartlar taşıyarak slogan attılar. Demokrasi Meydanı
'nda kurulan sahnenin önüne kadar yürüyen grup, okunan Kuran
'ı Kerim ve ezanın ardından yatsı namazı kıldı.
Namazın ardından etkinlik sona erdi.