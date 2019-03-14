Son Dakika Haberleri: Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

58 dakika önce

Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ÜNİAK topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Ezana Saygısızlığa
Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ÜNİAK topluluğu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yapılan mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Bolu Valiliği önünde bir araya gelen grup, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Demokrasi meydanına yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş esnasında ellerinde, "ezan dinmez", "bayrak inmez", "tek vatan", "tek devlet" yazan pankartlar taşıyarak slogan attılar.

Demokrasi Meydanı'nda kurulan sahnenin önüne kadar yürüyen grup, okunan Kuran'ı Kerim ve ezanın ardından yatsı namazı kıldı.

Namazın ardından etkinlik sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Türkiye, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Güncel
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