Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Edirne'de, TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Edirne'de, TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.



TÜGVA üyeleri cuma namazının ardından Eski Cami önünde bir araya geldi.



TÜGVA Edirne Temsilcisi Yasin Nas, burada yaptığı konuşmada, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.



Ezanın dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı olduğunu belirten Nas, şunları kaydetti:



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık bu duygu ve düşüncelerimiz gön önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değil. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur.



Aynı şekilde en ufak zerresinde bir acı olduğunda, içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından bebek katili Netanyahu'nun ülkemizin Cumhurbaşkanına 'diktatör' ifadesi ile aşağılık şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi."



Nas, Müslümanların Yeni Zelanda'dan gelen haberle sarsıldığını aktardı.



Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu çok sayıda şehit ve yaralının olduğunu dile getiren Nas, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." şeklinde konuştu.



Kırklareli



Kırklareli'nde de TÜGVA üyeleri, cuma namazının ardından Hızırbey Camisi önünde bir araya geldi.



TÜGVA üyesi Eray Aydoğan, burada yaptığı açıklamada, bu toprakların mayası olan ezana yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı olmadığını söyledi.



Bu tür olayları şiddetle kınadıklarını ifade eden Aydoğan, şöyle devam etti:



"Göz bebeğimiz Mescid-i Aksa'mızın durumunu da yakından takip ediyor, atılan her bir taşın evvelinde ve sonrasında o ruhu iliklerimize dek hissediyoruz. Bu sabah aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki iki camiye cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik."



Tekirdağ



TÜGVA Tekirdağ Şubesi üyeleri de cuma namazı sonrası Namık Kemal Üniversitesi Camisi önünde toplandı.



Grup adına basın açıklaması yapan Yavuz Günay, ezanın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

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