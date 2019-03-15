Son Dakika Haberleri: Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

Ezana Saygısızlığa" Tepkiler

1 saat önce

Edirne'de, TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Edirne'de, TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

TÜGVA üyeleri cuma namazının ardından Eski Cami önünde bir araya geldi.

TÜGVA Edirne Temsilcisi Yasin Nas, burada yaptığı konuşmada, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Ezanın dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı olduğunu belirten Nas, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık bu duygu ve düşüncelerimiz gön önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla kabul edilebilir değil. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur.

Aynı şekilde en ufak zerresinde bir acı olduğunda içten hissettiğimiz Mescid-i Aksamız'da bir vakit ezanın okunmadığını nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından bebek katili Netanyahu'nun ülkemizin Cumhurbaşkanına 'diktatör' ifadesi ile aşağılık şekilde yüklenmesi öfkemizi körükledi."

Nas, Müslümanların Yeni Zelanda'dan gelen haberle sarsıldığını aktardı.

Yeni Zelanda'da camilerde silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu çok sayıda şehit ve yaralının olduğunu dile getiren Nas, "Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslam düşmanlığı olan islamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:01 Kaynak: AA

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