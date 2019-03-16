Ezana Saygısızlığa Tepkiler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Diyarbakır İl Temsilciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylara tepki gösterdi.



İl Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye toprağının mayası olarak görülen ezana yapılan hazımsızlığın kabul edilebilir olmadığı bildirildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Aldığımız bir haberle daha sarsıldık. Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehidimiz ve yaralımız olduğunu öğrendik. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

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