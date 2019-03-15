Son Dakika Haberleri: Ezana Yapılan Saygısızlık Protesto Edildi

Ezana Yapılan Saygısızlık Protesto Edildi

2 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Kudüs'te yaşanan hukuksuzlar protesto edildi.

Ezana Yapılan Saygısızlık Protesto Edildi, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Kudüs'te yaşanan hukuksuzlar protesto edildi.

TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olayları ve Kudüs'ün işgalini protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası Yukarı Nurşin Cami'nde bir araya geldi. Cami önünde yapılan "Ezanların Susturulmasına Sessiz Kalmayacağız" konulu basın açıklamasını okuyan TÜGVA Van Başkan Yardımcısı Erman Adanaş, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Adanaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Feminist Gece' yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve katta kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde; en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi" dedi.

Bu sabah Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehit ve yaralının olduğu haberini aldıklarını dile getiren Adanaş, saldırıyı kınadıklarını kaydetti.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklamasının ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:29 Kaynak: İHA

Kudüs, Dünya Kadınlar Günü, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm

Van'da Alışveriş Festivali Başladı İŞKUR, İşçi Alımı Yapılacak İlçeleri Açıkladı! AK Partili'ye İş Var, MHP'liye Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezana Yapılan Saygısızlık Protesto Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]