Ezana Yapılan Saygısızlık Protesto Edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Kudüs'te yaşanan hukuksuzlar protesto edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Temsilciliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olaylar ve Kudüs'te yaşanan hukuksuzlar protesto edildi.



TÜGVA üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen mitingde yaşanan olayları ve Kudüs'ün işgalini protesto etmek amacıyla Cuma namazı sonrası Yukarı Nurşin Cami'nde bir araya geldi. Cami önünde yapılan "Ezanların Susturulmasına Sessiz Kalmayacağız" konulu basın açıklamasını okuyan TÜGVA Van Başkan Yardımcısı Erman Adanaş, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. Adanaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Feminist Gece' yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere, asla ve katta kabul edilebilir değildir. Bu toprakların mayası olan ezanımıza yapılan saygısızlığın anlaşılır bir tarafı yoktur. Aynı şekilde; en ufak zerresinde bir acı olduğunda ta içten hissettiğimiz Mescid-i Aksa'mızda bir vakit ezanın okunmadığını, nefesimizin kesilmesiyle öğrenmiş olduk. Ardından, bebek katili Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza 'Diktatör' ifadesi ile aşağılık bir şekilde yüklenmesi, öfkemizi körükledi" dedi.



Bu sabah Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehit ve yaralının olduğu haberini aldıklarını dile getiren Adanaş, saldırıyı kınadıklarını kaydetti.



Kentteki sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği basın açıklamasının ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN

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