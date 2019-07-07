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"Ezanı Güzel Okuma" yarışması bölge finali

18 dakika önce

Zonguldak'ta, "Ezanı Güzel Okuma" yarışması bölge finali gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta, "Ezanı Güzel Okuma" yarışması bölge finali gerçekleştirildi.
İl Müftüsü Rüstem Can, Zonguldak Hz. Ali Acılık Camisi'nde gerçekleştirilen finalde yaptığı konuşmada, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak ve Ankara'dan 10 din görevlisinin jüri önünde ezanı güzel okumak için yarıştıklarını söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her ilde ezanı güzel okuma yarışması düzenlendiğini ifade eden Can, "Burada amaç, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında personelimizin yeteneklerini geliştirme, planlı çalışma alışkanlığını kazandırmak. Bunun yanı sıra kişisel gelişimlerini ve kendilerini yetiştirmelerini devamlılığını ve mesleklerini cesaret de yapacak şekilde kendilerine güven duymalarını sağlamaktır." diye konuştu.
Yarışmada birinci Kırıkkale'den Serkan Yıldız oldu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:27 Kaynak: AA
Rüstem Can, Kırıkkale, Zonguldak, Ankara, Güncel
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