Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ'de konuşuldu - Son Dakika

Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ'de konuşuldu

ADÜ TV özel yayını 'Ezanın Özgürlüğüne Kavuştuğu Gün' temalı program, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi önünde yer alan Tralleis Anfisi'nde gerçekleşti.

Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ'de konuşuldu, System.String[]

ADÜ TV özel yayını 'Ezanın Özgürlüğüne Kavuştuğu Gün' temalı program, ADÜ Atatürk Kongre Merkezi önünde yer alan Tralleis Anfisi'nde gerçekleşti.


Merhum Başbakan Adnan Menderes'in çabaları sonucu, 16 Haziran 1950'de Arapça ezanın özgürlüğüne kavuştuğu günün yıldönümü etkinliğine; ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Cumali Öksüz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, akademik ve idari birim yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.


Adnan Menderes Cami Müezzini Yusuf Karagöz'ün Ezanı Şerif'i okumasıyla başlayan program, Aydın Merkez Bey Cami Uzman İmam Hatibi Servet Yılmaz'ın kuran tilaveti ile devam etti.


"Bu konuyu bir sorumluluk, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz"


Moderatörlüğünü ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in üstlendiği programın konukları Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu oldu. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Geçmiş tarihimizde bir dil meselesi gibi gösterilse de aslen bir din meselesi olduğunu gördüğümüz ezanın dili konusunu, Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in adını gururla taşıdığımız Üniversitemizde konuşacak olmaktan dolayı mutluyuz. Bu konuyu bir sorumluluk, bir vicdan meselesi olarak gördüğümüzün bilinmesini isterim" diyerek sözü Adnan Menderes'le ilgili önemli çalışmaları olan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar'a verdi.


Özgürlük konusunun önemine dikkat çekerek başladığı konuşmasında Prof. Dr. Bozkurt Zakir Avşar, "Özgürlük olmazsa yaşamın tadı tuzu olmuyor. İnsanların özgürlüklerine bir darbe misali, ibadet biçimlerine yönelik Türkçe ezan dayatmasını milletimiz asla benimsemedi. 1928'de dinde ıslahat adı altında hazırlanan raporda getirilen öneriler, milletin aklına yatmamasına rağmen uygulamaya koyuldu. 30 Ocak 1932 tarihinde Ayasofya minarelerinde ilk Türkçe ezan okutuldu. 1941 yılından itibaren daha sert kanunlarla, Arapça ezan men edilerek okuyanlar cezalandırıldı. Bu yasak döneminde bile insanlarımız ezan konusundaki hassasiyetlerini göstererek ezanı Arapça okumaya devam ettiler" sözleriyle bilimsel perspektiften bakarak ezanın okunuş biçiminin hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelindiğini anlattı.


"Meşruiyeti halk vicdanı olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz"


1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Adnan Menderes'in millete verdiği sözü tutmak için Arapça ezana geri dönüş çalışmalarına başladığını belirten Prof. Dr. Avşar, "Bugün Arapça ezan okunması yasağının kaldırılmasının 70. yıldönümüdür. Yaşananlar bize gösterir ki; hangi gücü kullanırsak kullanalım, halkın istemediği hiçbir şeyi hiç kimse başaramaz. Meşruiyeti halk vicdanı olmayan hiçbir şey kalıcı olamaz." dedi.


"Ezan Arapça haliyle daha huzurlu, daha güzeldir"


Merhum Başbakan Adnan Menderes'i yad ederek sözlerine başlayan Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, "Bugün ezanın aslına döndüğü, Arapça ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gündür. Ezan çağrıdır, davettir, İslam'ın sembolüdür. Ezan Arapça haliyle daha huzurlu, daha güzeldir. Güzel sesli müezzinlerimizin okuduğu ezan gönülleri ferahlatır, gayrı Müslimlerin dahi Müslüman olmasına vesile olabilir. Ezanın kıyamete kadar gök kubbede inlemesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullanarak bu konuya dikkat çektikleri için Prof. Dr. Aldemir'e teşekkür etti.


Müslümanları ayakta tutan, bizi biz yapan değerlerimizi unutmamamız gerektiğine vurgu yaparak programı sonlandıran ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu anlamlı günde bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti ve konuklara, günün anısına hediyelerini takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ'de konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika

Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı! Masada 5 önemli başlık var         
14:05
Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı         
13:59
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek         
13:52
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor         
13:37
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı         
13:32
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var         
13:21
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti         
13:20
Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi Kırşehir'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı, yasağın uygulandığı kent sayısı 45'e yükseldi         
13:19
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak         
13:16
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti         
13:06
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu         
13:01
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı         
12:45
En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak         
12:33
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi         
12:21
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti         
12:16
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı Ivana Icardi, yengesine fena patladı         
12:16
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı         
12:11
Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi Çocuk kaçırma suçlamasıyla eşinden şikayetçi olan Meral Kaplan'ın davasında takipsizlik kararı verildi         
12:08
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi         
12:04
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü         
12:02
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar         
11:58
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı         
11:47
Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı Fenerbahçe, Rizespor forması giyen Mykola Morozyuk'la prensipte anlaştı         
11:47
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti         
11:43
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı         
11:40
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı         
11:34
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor         
11:29
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek         
11:22
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı         
11:21
İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı İnternet hizmeti alamayan muhtar önce kabloları kesti, sonra direkleri parçaladı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 14:27:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezanın özgürlüğüne kavuştuğu gün ADÜ'de konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]