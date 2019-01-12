Son Dakika Haberleri: Ezber Bozan Teknolojik Çözümler Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde

Ezber Bozan Teknolojik Çözümler Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde

1 saat önce

Ezber bozan teknolojik çözümler ve devrim niteliğindeki ürünler 3. Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde sergilenecek.

Ezber Bozan Teknolojik Çözümler Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde, System.String[]

Dubai, 8- 10 Nisan 2019 tarihleri'nde 3. kez Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'ne (Future Cities Show) ev sahipliği yapıyor. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde ezber bozan yenilikler sergilenecek. 'Dijital Dönüşümle İtici Küreselleşme' temasıyla düzenlenecek olanGeleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi uluslararası yatırımcılar için projelerinivitrine çıkarmak üzere Start Up şirketlerini ve sektör liderlerini bir araya getirecek.

Dubai, önümüzdeki on yıl içinde teknolojik olarak diğer tüm şehirlerden ileride olmaya hazırlanması nedeniyle Start Up'lar içinde ideal ekosistem olarak ortaya çıkıyor. Dubai hali hazırda bölgedeki ezber bozan teknolojiye entegre olma ve uygulama konusunda ön sıralarda yer alıyor. Bu nedenle, Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum tarafından kurulan Dubai 10X girişimi dünya genelindeki akıllı şehir çözümlerine yönelik startup projeleriyle birlikte vurgulanacak.

2019 yılında 3. kez düzenlenecek olan Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi bu yıl da ICSG Istanbul 2019 (Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı) medya sponsorluğu ile destekleniyor. 25-26 Nisan 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan ICSG İstanbul 2019 Future Cities Show (Geleceğin Akıllı Şehirleri) kongresi ile medyatik güçlerini 2019 içinde birleştirdi.

Medya sponsorluğunu ICSG İstanbul'un yaptığı Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde Start Up şirketleri Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Blockchain, Akıllı Mobilite ve Akıllı Arayüz gibi ezber bozan teknolojilerini vitrine çıkaracak.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde ayrıca kamu temsilcileri ve proje geliştiricileri arasında mutabakat anlaşmaları imzalanacak, akıllı çözüm projelerinden sunumlar yapılacak, şirket ve dernekler tarafından devrim niteliğindeki ürünlerin tanıtımı yapılacak, sektör liderlerinin birebir görüşmeleri için konferanslar düzenlenecek, iş ve proje iş birlikleri için yeni köprüler kurulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:06 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Dubai, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır'ın İfadesi Ortaya Çıktı: Burası Arabistan mı? CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi

Türk Sanayisinin Köklü Kuruluşlarından Uzel Makine'nin İstanbul'daki Fabrikasında Yangın Çıktı Böbrek Ameliyatı Olmak İsteyen Hasta, Doktorların Mesaisi Bittince Ameliyathanede Unutuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 11:27:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezber Bozan Teknolojik Çözümler Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]