Ezber Bozan Teknolojik Çözümler Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde

Dubai, 8- 10 Nisan 2019 tarihleri'nde 3. kez Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'ne (Future Cities Show) ev sahipliği yapıyor. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde ezber bozan yenilikler sergilenecek. 'Dijital Dönüşümle İtici Küreselleşme' temasıyla düzenlenecek olanGeleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi uluslararası yatırımcılar için projelerinivitrine çıkarmak üzere Start Up şirketlerini ve sektör liderlerini bir araya getirecek.

Dubai, önümüzdeki on yıl içinde teknolojik olarak diğer tüm şehirlerden ileride olmaya hazırlanması nedeniyle Start Up'lar içinde ideal ekosistem olarak ortaya çıkıyor. Dubai hali hazırda bölgedeki ezber bozan teknolojiye entegre olma ve uygulama konusunda ön sıralarda yer alıyor. Bu nedenle, Şeyh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum tarafından kurulan Dubai 10X girişimi dünya genelindeki akıllı şehir çözümlerine yönelik startup projeleriyle birlikte vurgulanacak.

2019 yılında 3. kez düzenlenecek olan Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi bu yıl da ICSG Istanbul 2019 (Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı) medya sponsorluğu ile destekleniyor. 25-26 Nisan 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan ICSG İstanbul 2019 Future Cities Show (Geleceğin Akıllı Şehirleri) kongresi ile medyatik güçlerini 2019 içinde birleştirdi.

Medya sponsorluğunu ICSG İstanbul'un yaptığı Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde Start Up şirketleri Yapay Zeka, Sürdürülebilirlik, Blockchain, Akıllı Mobilite ve Akıllı Arayüz gibi ezber bozan teknolojilerini vitrine çıkaracak.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ ÜRÜNLER TANITILACAK

Geleceğin Akıllı Şehirleri Kongresi'nde ayrıca kamu temsilcileri ve proje geliştiricileri arasında mutabakat anlaşmaları imzalanacak, akıllı çözüm projelerinden sunumlar yapılacak, şirket ve dernekler tarafından devrim niteliğindeki ürünlerin tanıtımı yapılacak, sektör liderlerinin birebir görüşmeleri için konferanslar düzenlenecek, iş ve proje iş birlikleri için yeni köprüler kurulacak.