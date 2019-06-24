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Ezberbozan bir kral

1 saat önce

Sevilen oyuncu Alper Saldıran, rol aldığı absürd komedi filmi "Geçmiş Olsun" da ezberbozan bir krala hayat verdi.

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Yapımını Juli Sanat'ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın, senaryosunu Cüneyt İnay'ın üstlendiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin'in kadrosunda yer aldığı komedi filmi "Geçmiş Olsun"28 Haziran'da vizyona giriyor.

İnsanlığın sonunu getiren bir virüsün tüm dünyayı sarmasıyla küçük bir mahallelinin değişen hayatlarını konu alan filmde, Alper Saldıran, Saffet'in (Toygan Avanoğlu) yakın arkadaşı Berke karakterini canlandırıyor.

Filmde, yaşanan felaketin ardından babasının sahip olduğu ilaç deposu sebebiyle kral olan Berke'nin hikayesi seyirciyi gülmekten kırıp geçirecek.

Filmin konusu: Küçük bir mahallede küçük insanlar, o küçücük dünyalarında yaşayıp giderken normal, coğrafik, bilimsel dünya yok olur. Saffet sevdiği kız Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapar, sonunda Tuğba'nın kalbini kazanır, fakat tam Tuğba ile dünya evine girecekken kayınçosu Tarık'ın vahim bir ahmaklığı sonucunda kayınçosu ile birlikte komaya girer. Saffet, Tuğba'nın aşkından komayı da atlatır, 3 yıl sonra uyanır. Bu badireyi de atlatıp tam Tuğba'ya kavuştuğunu düşünürken dünyada insanlığın yok olduğunu görür. Dünyaya giren bir virüs insanların neredeyse tamamını yok etmiştir. Dünya üzerinde çok az insan kalmıştır. Saffet, Tuğba'nın yaşadığını öğrenir ve kayınçosu Tarık ile birlikte çok zorlu bir yolculuğa çıkar.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:42 Kaynak: Bültenler
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